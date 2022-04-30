11.3 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، عن قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام 2022، حيث سجلت الإمارة إجمالي ما قيمته 11.3 مليار درهم للصفقات العقارية، تم تحقيقها من خلال 3,304 معاملات.

وكشف التقرير الربع سنوي للدائرة عن أن التداولات شملت عمليات بيع وشراء ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1,722 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 4.35 مليارات درهم، و1،582 معاملة رهن عقاري بقيمة 6.9 مليارات درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا بقيمة 1.2 مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـقيمة تداولات بلغت 673 مليون درهم، واحتلت جزيرة الريم المرتبة الثالثة بـقيمة 598 مليون درهم، وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الرابعة بـقيمة 173 مليون درهم، ومنطقة شاطئ الراحة في المرتبة الخامسة بقيمة 168مليون درهم، وأخيراً منطقة الشامخة في المرتبة السادسة بـ 150 مليون درهم.

وأكد د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، على أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً مستمراً ومستداماً بما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً، وأضاف: «تعكس قيم التداولات العقارية في الإمارة ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا القطاع الحيوي، لما تقدمه أبوظبي من خيارات متنوعة، وبنية تحتية ممتازة، وخدمات بأعلى مستوى، مما يعزز موقعها كإحدى أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة».

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