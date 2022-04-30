اتحاد المصارف ينظّم جلسة حول «البلوك تشين» والعملات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد «اتحاد مصارف الإمارات» جلسة تعريفية خاصة حول «البلوك تشين» والعملات الرقمية، شارك فيها خبراء في إدارة المخاطر.

وشهدت الجلسة التي حضرها أكثر من 135 شخصاً، تقديم عرضين: الأول من جون كيم، المسؤول الرئيسي عن التحليل الجنائي المالي في «كونرول ريسك» في الأمريكتين، وهي جزء من مجموعة «داتا أناليستيكس» ومقرّها واشنطن، والثاني لريجيل كومار راجان، المدير المساعد الذي يقود فريق التكنولوجيا والامتثال الشرعي المالي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: نواصل طرح مجموعة من المبادرات والأفكار الجديدة الهادفة إلى مناقشة تحديات «البلوك تشين» والعملة الرقمية في القطاع المصرفي. وتماشياً مع التقدّم التكنولوجي ودوره المتزايد في تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم، صار من المهم جداً أن تكون الصناعة المصرفية في طليعة الابتكار، فالتقنيات الناشئة توفر أيضاً فرصاً جديدة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، لإنشاء مصادر جديدة للدخل والتمويل، بما يدعم المسار اللازم لنمو الأعمال.

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