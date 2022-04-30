«الياه سات» تحصل على عقود حكومية بـ28 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت، أمس، شركة «الياه للاتصالات الفضائية»، المزود لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، الحصول على عقود حكومية بقيمة 28.3 مليون درهم.

وحصلت الذراع الحكومية للشركة، وهي «الياه سات للخدمات الحكومية»، على عقـد من قبل حكومة الإمارات لتزويد منصاتها بقدرات اتصالات فضائية.

كما حصلت الشركة على عقد آخر من الشركة المصنّعة للمنصات من أجل تصميم وتوفير نظام اتصالات متكامل، وذلك لدعم عقد حكومة الإمارات. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «حصولنا على هذا العقد هو دليل يؤكد مكانة الياه سات كشريك استراتيجي لحكومة دولة الإمارات، حيث تتمتع الياه سات بوضع مثالي لتلبية متطلبات الاتصالات المتنامية للعملاء من الحكومات والشركات والأفراد. ويُسعدنا أن نواصل خدمة شركائنا الاستراتيجيين - بما في ذلك حكومة الإمارات - كما نتطلع إلى الوفاء بالتزاماتنا لتقديم حلول متخصصة وآمنة ومتكاملة في مجال الاتصالات الفضائية». وترتبط «الياه سات» بعلاقة وطيدة مع حكومة الإمارات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.

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