"فلاي دبي" تضيف إزمير إلى شبكتها المتنامية في تركيا

المصدر: وام

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أعلنت "فلاي دبي" اليوم أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينة إزمير التركية اعتباراً من 26 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، على أن تنطلق إلى مطار إزمير عدنان مندريس ADB من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي DXB أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وستنمو شبكة "فلاي دبي" في تركيا مع بدء الرحلات لإزمير إلى أربع نقاط بما في ذلك أنقرة ESB ومطار إسطنبول صبيحة كوكجن SAW ومطار إسطنبول IST، كما ستشغل "فلاي دبي" رحلاتها الموسمية الصيفية إلى بودروم BJV وطرابزون TZX اعتباراً من 23 يونيو المقبل لتوفير خيارات متنوعة للمسافرين هذا الصيف.

وأعرب غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" عن سعادته برؤية شبكة الناقلة في تركيا تنمو بشكل أكبر مع بدء الرحلات إلى إزمير خلال فترة الصيف المزدحمة، مشيراً إلى أن فلاي دبي ستقوم بتشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى تركيا، ما يوفر للركاب المزيد من الفرص لاستكشاف مدن مختلفة في تركيا سواء كانوا مسافرين لقضاء عطلة في المدينة أو عطلة على الشاطئ وستساعد الرحلات المباشرة الجديدة في تعزيز الروابط التجارية بين دبي وواحدة من أكثر المدن ازدحاما في تركيا.

وتعد إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وتقع على ساحل بحر إيجة، وتشتهر بمواقعها الأثرية وتراثها الغني ومناخها الساحلي المعتدل، ويوفر موقعها المركزي الوصول إلى أكثر القرى الساحلية سحراً والشواطئ الجميلة كما أنها مدينة مثالية لرحلة يومية للاسترخاء والابتعاد عن الأجواء الحضرية للمدينة.

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في "فلاي دبي": ملتزمون بجعل السفر أكثر سهولة وتوفير المزيد من الخيارات لمسافرينا، نحن على ثقة من أن إزمير ستكون خيارا مفضلًا للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن طائراتنا، ونأمل أن يستمتعوا بتجربة "فلاي دبي" سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية.

وستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي DXB إلى مطار إزمير عدنان مندريس ADB بواقع ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأربعاء والجمعة والأحد، وستشارك طيران الإمارات بالرمز على هذا الخط، ما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

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