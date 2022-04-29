6.6 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1825 مبايعة بقيمة 4.67 مليارات درهم منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و1628 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.52 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات أمس أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 563.81 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 156.58 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 407.24 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

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