مساهمو «إشراق» يصوّتون لصالح الاستحواذ على «جولديلوكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «إشراق» للاستثمار أن الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في 28 أبريل 2022.

شهد تصويت المساهمين بغالبيتهم الساحقة خلال الاجتماع لصالح استحواذ «إشراق» على أسهم في شركة «جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد».

وكانت هذه الصفقة قد حازت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس إدارة «إشراق». ووافقت الجمعية العمومية بغالبية كبيرة نسبتها 99.5% على إصدار أسهم جديدة لمساهمي «جولديلوكس» مقابل حصصهم في الصندوق لإتمام الاستحواذ.

وقال مجلس الإدارة: يساهم الاستحواذ على صندوق عالي الأداء مثل «جولديلوكس» في زيادة ربحية الشركة.

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