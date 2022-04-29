«أدنوك» تستحوذ على 25% في «بورياليس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن صفقة استراتيجية تشمل شركة بورياليس إيه جي «بورياليس»، إحدى شركات البتروكيميائيات الرائدة في أوروبا، تستحوذ «أدنوك» بموجبها على حصة «مبادلة» في «بورياليس» البالغة 25%.

وعند استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، ستكون «بورياليس» شركة مملوكة بنسبة 25% من قبل «أدنوك» وبنسبة 75% من قبل «أو أم في»، شركة النفط والغاز والبتروكيميائيات المتكاملة متعددة الجنسيات المدرجة في بورصة فيينا. وتعد «بورياليس» مزوداً عالمياً لحلول البولي أوليفينات المتطورة والدائرية، وهي شركة رائدة في السوق الأوروبية في مجال تصنيع الكيميائيات الأساسية والأسمدة وإعادة التدوير الميكانيكي للبلاستيك.

ويسهم الاستثمار في «بورياليس» في توسيع أعمال وحضور «أدنوك» على الصعيد الدولي في قطاع الكيميائيات والبتروكيميائيات سريع النمو، كما يوفر المزيد من الفرص الجديدة للتوسع في الأسواق الرئيسية التي تديرها «بورياليس»، لا سيما في أوروبا والأمريكتين. وتشكل هذه الصفقة إنجازاً مهماً آخر ضمن جهود «أدنوك» لتسريع وتيرة تنفيذ برنامجها للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيميائيات والعمليات الصناعية، وتوسعة وتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع «بورياليس».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: يتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ«أدنوك» العمل مع «أو أم في» كمساهم نشط وفعال في «بورياليس».

كما تضيف هذه الخطوة مزيداً من القوة والزخم لبرنامج «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيميائيات والعمليات الصناعية محلياً ودولياً، وتسهم في تسريع تحول الشركة إلى لاعب عالمي متكامل في قطاع الطاقة.

من جهته، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة»: لقد عملنا مع «أو أم في» و«أدنوك» بشراكة في شركة «بورياليس» امتدت لمدة عقدين، أسهمت في تطويرها لتصبح شركة رائدة عالمياً. وقد ظلت «بورياليس» طوال هذه المدة مصدر فخر لنا بما حققته من نمو وإنجازات في مجال الابتكار، ونجاحها المتواصل في مجال الاستدامة. ونرى الآن الفرصة مناسبة لكي تتولى «أو أم في» و«أدنوك» قيادة الشركة في المرحلة المقبلة، لدفعها إلى المزيد من النمو والتقدم عبر الاستفادة من خبرات مجموعة الشركات التابعة لمحفظة «أدنوك».

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