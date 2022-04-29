إفطار خيري لدعم حملة «شاركونا الخير والإحسان» في «تاون سنتر»

المصدر: دبي- البيان

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في إطار فعاليات رمضان الخيرية، استضاف تاون سنتر جميرا إفطاراً خيرياً بالتعاون مع كافيه بتيل، وذلك لدعم حملة «شاركونا الخير والإحسان» التي يستضيفها ميركاتوبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حضر دعوة الإفطار الخيري العديد من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات البارزة للمشاركة لدعم حملة «شاركونا الخير والإحسان» التي يستضيفها ميركاتو سنوياً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الفضيل وذلك لدعم الأقل حظاً، وتحفيز المتسوقين على التبرع بمقتنياتهم الفائضة عن حاجتهم وعمل الخير من خلال التبرع بالاحتياجات من الألعاب والمستلزمات اليومية والقطع المستعملة وبعض المواد الغذائية.



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