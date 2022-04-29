الإمارات ورواندا توقعان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا في العاصمة كيغالي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في تقدم مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانب آخر التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مع معالي كل من فنسنت بيروتا وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، و ماناسيه نشوتي وزير دولة لشؤون تجمع دول شرق أفريقيا، حيث نقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى معاليهما.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والمشاريع التي تعود بالمنفعة على البلدين .. كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جهته قدم معالي الدكتور بيروتا التهنئة لدولة الإمارات على نجاح إكسبو 2020 دبي وعلى الإنجازات التي تحققت خلاله، بالإضافة إلى نجاح تنظيم القمة العالمية للحكومات.

وزار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان جامعة كارنيجي ميلون في العاصمة كيغالي حيث كانت في استقباله معالي باولا إنغاباير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار برواندا، واطلع معاليه على مختبرات الجامعة وأنشطتها واختراعاتها التكنولوجية ولا سيما في مجال الروبوتات، وأكد على أهمية التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية.

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