«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك بـ 1.6 مليار دولار للبنك الإسلامي للتنمية

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 1.6 مليار دولار صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية. ويُعزز الإدراج الجديد، الذي يُعد الأول من قِبل البنك خلال العام 2022، مكانته كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مُصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصداراً بقيمة إجمالية قدرها 18.04 مليار دولار.

وقد نجح البنك في تسعير الصكوك الصادرة لأجل 5 سنوات بمعدل عائد 3.213% يُدفع على أساس نصف سنوي.

ورفع الإدراج الجديد أيضاً إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 77.5 مليار دولار، مما يُرسخ مكانتها كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك عالمياً. وسوف يستفيد البنك من حصيلة الإصدار في تمويل مشروعاته التنموية.

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