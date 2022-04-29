دبي الأولى عالمياً في الأمان المالي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مُدن العالم في توفير الأمان المالي للمُتقاعدين، وكذلك في إدارة تركاتهم، وذلك بحسب نتائج «مؤشر أفضل المُدن للمتقاعدين»، الصادر أمس عن شركة «فيولار» الألمانية المُتخصصة في الخدمات والمُستلزمات الطبية، بالتعاون مع شركة «ماجماتيك ريسيرش» البريطانية للأبحاث المتنوعة.

ويُعد المؤشر بمثابة دراسة تهدف إلى استقصاء أفضل المُدُن على مستوى العالم في جودة الحياة للمُتقاعدين، وذلك استناداً إلى أداء كل مدينة في عدد من المؤشرات الفرعية والمقومات ذات الصلة، ومن أهمها جودة خدمات الرعاية الصحية التي توفرها المدينة للمُتقاعدين، الأمان المالي، إدارة الثروات والتركات، سهولة الحركة والتنقل، الاتصال بباقي مُدُن العالم، الأمن، وفرة السكن، وغيرها من المعايير.

وتصدرت دبي عالمياً في مؤشرين فرعيين ضمن المؤشر العام، وهما الأمان المالي، وإدارة التركات، فيما نالت دبي المركز الأول بين مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 14 عالمياً، على المؤشر العام المعني بجودة الحياة للمتقاعدين. وقال ديميترجس سابانوفز، مدير شركة «فيولار»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «غالباً ما يتأثر قرار الانتقال إلى مدينة أخرى للتقاعد فيها بعوامل اجتماعية كالأمن والسلامة، الأمان المالي والقدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية».

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