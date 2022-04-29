الأسهم تربح 12 ملياراً وسوق دبي قرب أعلى مستوى منذ أكتوبر 2015

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم مدعوماً بعمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، إلى جانب أسهم شركات رفعت ملكية الأجانب فيها، وهو ما دفع سوق دبي للاقتراب من أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015 مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح ربعية قوية.

وصعد سوق دبي 0.89% ليغلق عند 3720.63 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.7% إلى مستوى 10080 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.73 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي، و223.3 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 277.3 مليون سهم، موزعة بواقع 203 ملايين في أبوظبي، و74.27 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 13303 صفقات.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم قيادية ودفاعية منها «إعمار العقارية» 1.57% و«إعمار للتطوير» 2%، و«دبي الإسلامي» 1.57%، و«دبي للإستثمار» 0.4% و«سوق دبي المالي» 1.14%، و«العربية للطيران» 2.45% و«أرامكس» 0.71%. هيمن «إعمار العقارية» على النشاط بقيمة 73.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 55.8 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 23.5 مليون درهم.

وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 2.7% فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.03%.

وجاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم ارتفاع أسهم مثل «أبوظبي الأول» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.45%، و«اتصالات» 1.57%، و«العالمية القابضة» 0.23% و«ملتيبلاي» 1.63% و«فيرتغلوب» 0.18%، و«دانة غاز» 1.67%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز