475.4 ملياراً أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية لأعلى مستوياتها

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 475.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنحو 23.4% أو ما يوازي 90.2 مليار درهم مقارنة بنحو 385.17 مليار درهم في فبراير 2020.

وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 297.55 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 138.26 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 39.58 مليار درهم.

الاحتياطات الفائضة

وأشارت إحصاءات المركزي إلى بلوغ الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 91.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.2% أو ما يعادل 2.9 مليار درهم مقابل 89 مليار درهم في فبراير 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 18.9% من القاعدة النقدية البالغة 486.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 113.6 مليار درهم في فبراير، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 97.2 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 184 مليار درهم.

ميزانية «المركزي»

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 529.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14.4% أو ما يعادل 66.8 مليار درهم مقابل 462.78 مليار درهم في فبراير 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 2.1% مقابل 518.5 مليار درهم في يناير الماضي.

التحويلات المالية

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 1.72 تريليون درهم في يناير وفبراير الماضيين، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 1.06 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 666.14 مليار درهم.

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 182.7 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 3.53 ملايين شيك.

الإيداعات النقدية

وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 30.54 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 28.72 مليار درهم.

التزامات البنوك

كشفت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي عن أن البنوك العاملة في الدولة زادت استخدامها في فبراير بواقع 1.21 مليار درهم من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف والتي أتاحها ضمن حزمة الدعم المالي بقيمة تصل إلى 50 مليار درهم وبفائدة صفرية، مقابل 1.07 مليار درهم في يناير، بزيادة 13.1% أو ما يعادل 14 مليون درهم. وبذلك تكون البنوك نجحت في سداد نحو 43.51 مليار درهم من أموال الدعم والقروض والسلفيات من المركزي بعد وصول إجمالي التزاماتها بنهاية فبراير إلى 1.21 مليار درهم، مقابل 44.72 مليارا استخدمتها البنوك في ذروة الجائحة في يوليو 2020. وبحسب البيانات وصلت نسبة السيولة التي استخدمتها البنوك مع نهاية فبراير الماضي لنحو 2.42% من إجمالي الدعم، فيما كانت نسبة السيولة المستخدمة وصلت إلى ذروتها في يوليو 2020 مع بلوغها 44.72 مليارا، بما يعادل 89.4% من إجمالي الدعم المتاح. (أبوظبي - رامي سميح)

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