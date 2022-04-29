«ريرا»: مشروع «مارينا 101» في مراحله الأخيرة ويشارف على الانتهاء

المصدر: دبي- البيان

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أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مشروع مارينا 101 في مراحله الأخيرة، ويشارف على الانتهاء، حيث قامت المؤسسة بالتواصل مع المستثمرين بمشروع مارينا 101، وإطلاعهم على أبرز وآخر المستجدات، في ما يتعلق بعمليات الإنجاز التي تمّت في الموقع، وأعدت تقريراً يتعلق بهذا الشأن، وشاركته مع المستثمرين المستهدفين، لتضعهم من خلاله في صورة آخر نسب الإنجاز، منذ بداية استكمال عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: بادرت المؤسسة في أعقاب توقف عمليات الإنشاء في المشروع، بمخاطبة المستثمرين، بالتعاون مع أمين الحساب «بنك برودا»، وذلك حسب المادة رقم 15 من قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي، والتي تنصّ على أنّه «في حالة قيام أية ظروف طارئة، يترتب عليها عدم إكمال المشروع العقاري، يجب على أمين حساب ذلك المشروع، بعد التشاور مع دائرة الأراضي والأملاك، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين، بما يضمن إكمال المشروع العقاري، أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين». وتمّ على إثر ذلك، إعداد برنامج زمني جديد للانتهاء من المشروع، واستكماله خلال الفترة المحددة. وأضاف: خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري فئة من المستثمرين في المشروع، لتحديد موعد لعمل قائمة بوحداتهم السكنيّة، ومن ثمّ البدء بإصدار شهادات الإنجاز. كما توجّهت المؤسسة بدعوة للجهات الحكومية الخدميّة في دبي، كهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، للبدء بتجهيز الموقع، ليكون جاهزاً للتشغيل والاستلام.

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