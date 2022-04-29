أداء قوي لـ«ستاندرد تشارترد» بالشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أصدر بنك ستاندرد تشارترد أمس نتائجه المالية للربع الأول، المنتهي في 31 مارس 2022 حيث سجّلت المجموعة أداءً قوياً في الشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الأول رغم ظروف السوق المتقلبة.

وتم تحقيق زيادة في الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 5% على قاعدة ثابتة لسعر العملة، كما نما الدخل بنسبة 11%. وسجل البنك نمواً قوياً في أرباح التشغيل بنسبة 59% وتجاوزت أرباح التشغيل للربع الواحد 300 مليون دولار، للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، وكان هناك تحسن كبير في نسبة العائد على الأسهم الملموسة إلى 13.2%. وجغرافياً، سجّل نمو قوي في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات وباكستان وكينيا وغانا والسعودية

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط: بعد الأداء المالي القياسي في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2021، حققنا أداءً قياسياً آخر في الربع الأول من العام، وجاء هذا النمو نتيجة للعمل الجاد والتزام فريقنا، إضافة إلى تنفيذ بعض القرارات الصعبة التي اتخذناها لزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر، وكان هذا الأداء المتميز مدفوعاً بشكل أساسي بنمو بنسبة 16% في الدخل على نطاق واسع عبر أسواقنا الرئيسية، والتركيز القوي على خفض التكلفة، ما أدى إلى نمو قوي في الأرباح التشغيلية بنسبة 59%. ونحن متحمسون بشأن حجم الفرص في جميع أنحاء المنطقة، مثل مصر والسعودية، ونواصل الاستثمار في القدرات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

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