30.4 مليوناً صافي أرباح «رأس الخيمة العقارية» الربعية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حققت شركة رأس الخيمة العقارية أرباحاً صافية بلغت 30.48 مليون درهم خلال الربع الأول 2022. ووصلت إيرادات الشركة إلى 107.25 ملايين درهم إماراتي، وبلغ إجمالي أصول الشركة 6.24 مليارات درهم مقارنة بـ6.21 مليارات درهم في ديسمبر 2021.

ويعود هذا النمو إلى تشغيل منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب خلال الربع الأول، حيث سيضيف هذا المنتجع قيمة كبيرة إلى تدفق الإيرادات ويعزز الميزانية العمومية. كما أسهمت المرحلة الأولى من فلل ماربيا التي تم تسليمها في وقت سابق من هذا العام في تدفق الإيرادات، في حين أن توسعة فيلات ماربيا جارية حالياً، ومن المتوقع إطلاقها خلال النصف الأول 2022.

وقال عبدالعزيز الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: سنواصل تطوير المشاريع السكنية والفندقية التي تلبي احتياجات سوق العقارات، حيث يتمتع هذا القطاع بإمكانات نمو كبيرة ويوفر أفضل قيمة للمستثمرين والمساهمين على حد سواء. وتقوم الشركة ببناء فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب، الذي يتوقع أن يكتمل بحلول 2023. كما بدأ العمل في تنفيذ أعمال الأساسات في باي ريزيدنس، وتم إطلاق مبيعات جيت واي ريزيدنس 2. كما بدأت عملية تطوير 14 قطعة أرض على شاطئ البحر في جزيرة الحياة، وتخطط الشركة لتطوير الوحدات التجارية.

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