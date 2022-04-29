جمارك دبي تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمارك دبي استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي أن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الفطر يأتي في إطار رسالة الدائرة المرتبطة بتخليص البضائع انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات جمركية ذات قيمة مضافة ودعم أعمال الاقتصاد والتجارة باستمرار لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.

وسيستمر العمل بمرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي ومركز الحمرية وتفتيش ميناء راشد على مدار الساعة. كما يستمر العمل بمركز تفتيش جبل علي وتيكوم على مدار الساعة. وبالنسبة لمركز خدمة عملاء ميناء راشد وخدمة عملاء جبل علي سيتم إغلاقهما خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام الخميس 5 مايو من الساعة 7:30صباحاً إلى الساعة 2:30 والجمعة 6 مايو من 7:30 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وعلى مستوى المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة إجازة العيد، وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل المراكز الجمركية الجوية في قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي، أيام عيد الفطر على مدار الساعة. وفي إدارة البيانات الجمركية سيكون العمل على مدار الساعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز