63 مليون دولار صافي أرباح «الإمارات ريت» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيكويتاتيفا» دبي، مديرة صندوق الإمارات ريت، أمس، النتائج المالية للصندوق للسنة المالية 2021، حيث وصلت الأرباح الصافية إلى 63.1 مليون دولار، مقابل خسائر صافية بلغت 242.9 مليون دولار في 2020.

وأسهمت استجابة حكومة الإمارات الفعالة في تعزيز التعافي القوي والمتسارع لسوق العقارات التجارية المحلي في العام الماضي، عقب عام 2020 الذي شهد العديد من التحديات في ظل تبعات جائحة (كوفيد19) على أسواق العقارات عالمياً. وسجل صندوق الإمارات ريت نمواً بمعدل 59.3% في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 46.6 مليون دولار في عام 2021، على أساس المقارنة السنوية.

وجاء النمو في عام 2021 مدفوعاً بزيادة في إجمالي الدخل العقاري ليصل إلى 68.6 مليون دولار، بنمو 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع معدلات الإشغال ضمن محفظة الصندوق العقارية بإضافة 2.8 نقطة مئوية إلى 71.8% بحلول 31 ديسمبر 2021. وأسهمت مفاوضات التأجير الناجحة في فترة لاحقة بعد نهاية العام في رفع معدلات الإشغال لتصل إلى 81.0% في 31 مارس 2022.

وسجل الصندوق صافي أرباح إعادة تقييم غير محققة بلغت 44.7 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بخسائر وصلت إلى 243.4 مليون دولار في عام 2020، وذلك وفقاً لرؤية شركتي التقييم سي بي آر إي وكاشمان آند ويكفيلد وتقديراتهما لتحسن مستويات الثقة على مستوى أسواق العقارات التجارية وعقارات قطاع التجزئة في الإمارات. وتم تقدير قيمة محفظة صندوق الإمارات ريت العقارية بنحو 762.1 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 7.5% عن عام السابق. ووصلت قيمة صافي أصول الصندوق مع نهاية عام 2021 إلى 289.8 مليون دولار، ما يمثل 0.95 دولار للسهم، بزيادة 28.3% عن العام السابق.

تعيينات

وفي أعقاب الأداء الإيجابي في 2021 وبروز فرص مهمة جديدة في الإمارات ودول مجلس التعاون ، بدأت إيكويتاتيفا تعزيز فريقها الإداري وتطوير هيكل الحوكمة، وقام مجلس الإدارة بتعيين ثيري ليليو في منصب الرئيس التنفيذي لإيكويتاتيفا، كما عين الدكتور فيصل العيان في مجلس الاستثمار لدى صندوق الإمارات ريت، وسيمون تاونسند ضمن مجلس الإشراف لدى الصندوق.

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