دبي تستضيف مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد 17- 19 مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تنظيم الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بين 17 و19 مايو المقبل بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي. وسيناقش أكثر من 20 متحدثاً على مدار 3 أيام ضمن أكثر من 15 جلسة، الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد19) إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة بما فيها على سبيل المثال، النقص المستمر في الحاويات وأسعار ورسوم الشحن المرتفعة.

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: بات المؤتمر منصة إقليمية مهمة تجمع نخبة من خبراء القطاع على المستويين العالمي والإقليمي.

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