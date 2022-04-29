المصدر: دبي ــ البيان

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حققت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» أرباحاً بنحو 541.29 ألف درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.8 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت أرباح شركة «ايبيكس للاستثمار» إلى 155.4 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 140.37 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

يعقد «بنك الاستثمار» اجتماع الجمعية العمومية في 19 مايو المقبل للنظر في الموافقة على استمرار البنك في مباشرة نشاطه على الرغم من بلوغ خسائره ما يزيد على نصف رأسماله المصدر.

ارتفعت أرباح شركة «طيران أبوظبي» إلى 90.56 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 60.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» اجتماع الجمعية العمومية اليوم للنظر في الموافقة بموجب قرار خاص على حل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها وتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأسمالها.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «منازل» على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

أعلن بنك أم القيوين الوطني حصوله على تصنيف ائتماني من وكالة «موديز» للودائع بالعملات المحلية والأجنبية عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن التصنيف يعني أن توقعات مخاطر التخلف عن السداد منخفضة حالياً والقدرة على سداد الالتزامات المالية تعتبر مناسبة.

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