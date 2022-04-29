وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من «مجمّع جافزا اللوجستي»

المصدر: دبي- البيان

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أقامت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المركز اللوجستي التابع لـ «دي بي ورلد»، حفلاً لوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من إنشاء «مجمّع جافزا اللوجستي» الجديد، حيث من المقرر اكتمال المشروع في 2023.

وسيساعد المشروع المتخصص لتطوير الخدمات التجارية واللوجستية، في تلبية الطلب المتزايد على مرافق التخزين والمعالجة والأنشطة اللوجستية المتنوعة، التي يتم تنفيذها في دبي. حضر الحفل عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي وورلد» الإمارات وجافزا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة. وسيعزز المجمّع نجاح قطاع الخدمات اللوجستية في جافزا، والذي نمت أعماله بنسبة 14% منذ عام 2016. ويمتاز المشروع بتوزيع مثالي لمساحاته ومرافقه اللوجستية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية التي يمكن تأجيرها، 46 ألف متر مربع، 87 % منها مخصص لمستودعات التخزين، في حين ستخصص المساحات المتبقية للمرافق المكتبية.

وقال عبد الله بن دميثان: ندرك الدور الحاسم الذي يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية، لدعم نمو مختلف الصناعات. وفي جافزا، تتماشى خططنا مع المبادرات الحكومية الرئيسة مثل استراتيجية طريق الحرير بدبي، لتعزيز النمو الاقتصادي. ويضم قطاع الخدمات اللوجستية في «جافزا»، حالياً 460 شركة، تنتمي إلى 30 دولة.

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