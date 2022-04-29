«دبي التجاري» يتصدر في الإمارات ضمن تصنيف فوربس لأفضل المصارف 2022

المصدر: دبي - البيان

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حصل بنك دبي التجاري على المرتبة الأولى في الإمارات ضمن قائمة فوربس لأفضل المصارف في العالم 2022. وتعاونت مجلة فوربس مع شركة ستاتيستا للأبحاث للعام الرابع على التوالي لإعداد هذه القائمة، من خلال توزيع استبيان شمل أكثر من 45 ألف عميل في 27 دولة حول العالم للوقوف على آرائهم وتسجيل تصنيفهم للمصارف وفقاً لمقياس عام للتوصية ورضا العملاء، إلى جانب خمسة جوانب أخرى شملت معايير الثقة والشروط والأحكام ومستويات جودة خدمة العملاء والخدمات الرقمية والاستشارات المالية.

واستند التصنيف الذي حصل بموجبه بنك دبي التجاري على أعلى معدلات رضا العملاء وتقييماتهم، حيث سجّل البنك أعلى درجات في مُختلف جوانب الاستبيان، على مستويات ثقة العملاء ورسوم المعاملات والاستشارات المالية والخدمات الرقمية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك: «إننا سعداء بحصولنا على لقب أفضل مصرف في الإمارات لهذا العام وفق تصنيف مجلة فوربس. هذا الاعتراف العالمي هو تأكيد على الثقة التي وضعها عملاؤنا فينا لدعم طموحاتهم ويعكس نجاح استراتيجيتنا التي تتمحور حول العميل، كما يُعد خير دليل على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين في البنك. إن خدمة ورضا عملائنا تأتي في صدارة أولوياتنا، كما أنها المحرك الرئيسي لجميع مبادراتنا وقراراتنا.

جوائز عالمية

وحظيت جهود وإنجازات بنك دبي التجاري للحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية باعتراف عالمي، فقد حصل البنك على جائزة «أفضل بنك محلي في الإمارات»، وجائزة «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد» من قبل ميدل إيست فاينانس. كذلك حصل البنك على جائزة «البنك الأكثر ابتكاراً في الخدمات المصرفية» ضمن جوائز الرواد في التكنولوجيا المالية، وجائزة «التميز في الابتكار- الخدمات المصرفية للأفراد»، وجائزة «الابتكار في التمويل التجاري» في حفل توزيع جوائز غلوبل فاينانس.

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