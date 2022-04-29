«دبي للسلع» يحصد جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة حصوله على جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وذلك تقديراً لما أولاهُ من اهتمام وتركيز واضحين على الصحة والسلامة أثناء أعمال بناء برج أبتاون دبي.

ومنذ انطلاق المشروع في يوليو 2019، جرى إنجاز أكثر من 16 مليون ساعة عمل في برج أبتاون، أول برج شاهق في منطقة أب تاون دبي، دون أية خسائر في الوقت بسبب الإصابات. ويؤكد ذلك نجاح إجراءات السلامة والخطوات التي اتخذها مركز دبي للسلع المتعددة ومختلف فرق العمل المشاركة في مواجهة الجائحة العالمية كوفيد 19.

يذكر أن الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث هي جمعية خيرية بريطانية هدفها الوقاية من وقوع إصابات ناجمة عن الحوادث، والتي من شأنها التأثير على حياة البشر بشكل ملموس. أما برنامج الجوائز الدولي للجمعية فيسعى لتكريم الشركات الرائدة في تشجيع وترسيخ أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية حول العالم.

وبلغ برج أبتاون دبي ارتفاع 340 متراً في يناير من العام الحالي، وهو الارتفاع الأقصى للبرج والمرتقب حصوله على اعتماد LEED الذهبي، والذي سيكون المقرّ الجديد لمركز دبي للسلع المتعددة. كما يضم البرج فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم، وهو فندق So أبتاون دبي من 188 غرفة، فضلاً عن عدد من المطاعم ذات مستوى عالمي ومرافق المؤتمرات ومكاتب من الدرجة الأولى و229 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة SO المرموقة. ومن الجدير بالذكر أن برج أبتاون استقطب اهتماماً واسعاً، حيث تم تأجير عدد كبير من المساحات المكتبية.

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