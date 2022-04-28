دبي الأولى عالمياً في الأمان المالي وإدارة التركات للمُتقاعدين

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي مُدن العالم في توفير الأمان المالي للمُتقاعدين، وكذلك في إدارة تركاتهم، وذلك بحسب نتائج «مؤشر أفضل المُدن للمتقاعدين»، الصادر أمس عن شركة «فيولار» الألمانية المُتخصصة في الخدمات والمُستلزمات الطبية، بالتعاون مع شركة «ماجماتيك ريسيرش» البريطانية للأبحاث المتنوعة.

ويُعد المؤشر بمثابة دراسة تهدف إلى استقصاء أفضل المُدُن على مستوى العالم في جودة الحياة للمُتقاعدين، وذلك استناداً إلى أداء كل مدينة في عدد من المؤشرات الفرعية والمقومات ذات الصلة، ومن أهمها جودة خدمات الرعاية الصحية التي توفرها المدينة للمُتقاعدين، الأمان المالي، إدارة الثروات والتركات، سهولة الحركة والتنقل، الاتصال بباقي مُدُن العالم، الأمن، وفرة السكن، وغيرها من المعايير.

وتصدرت دبي عالمياً في مؤشرين فرعيين ضمن المؤشر العام، وهما الأمان المالي، وإدارة التركات، فيما نالت دبي المركز الأول بين مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 14 عالمياً، على المؤشر العام المعني بجودة الحياة للمتقاعدين.

وقال ديميترجس سابانوفز، مدير شركة «فيولار»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «غالباً ما يتأثر قرار الانتقال إلى مدينة أخرى للتقاعد فيها بعوامل اجتماعية كالأمن والسلامة، الأمان المالي والقدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية».

وأضاف: «وقد أدركت العديد من الحكومات الوطنية هذه الحقيقة وفهمتها. ومن ثم، فهي تحاول استقطاب المُتقاعدين من كافة أنحاء العالم.

وعليه، يُمكن رصد برامج قوية لمنح تأشيرات للمُتقاعدين في عدد من دول العالم، ومن أبرزها الإمارات، بنما، البرتغال، تايلاند، والمكسيك، حيث تتضمن هذه البرامج حوافز هائلة للمُتقاعدين تُغريهم بالانتقال إلى هذه الدول».

ومن الجدير بالذكر أن دبي تفوقت في المؤشر العام على كافة المُدُن الأميركية، الكندية، الأسترالية، الألمانية والإسبانية.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب طوكيو، فيما حلت العاصمة النيوزيلندية، ويلنجتون، في المركز الثاني، وجاءت سنغافورة ثالثة.

وجاءت باريس، فينا، زيوريخ، كوبنهاجن، أمستردام، أوساكا، لوزان، أوسلو، لندن وهلسنكي في المراكز، من الرابع إلى الــ 13، على التوالي.

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