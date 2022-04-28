«دانوب» تستضيف 4000 عامل في إطار موائد الخير

المصدر: دبي - البيان

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أكثر من 4.000 شخص، من ضمنهم موظفون وغير موظفين وممثلي مجموعة دانوب، اجتمعوا سوياً على مائدة الإفطار في 14 موقعاً مُختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاعلة من هذا البرنامج الأكبر من نوعه تحت إشراف مجموعة شركات.

نظمت مجموعة دانوب، إحدى أكبر مجموعات الأعمال المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، هذه التجمعات المتعددة عبر الإمارات السبع، كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). انضم أشخاص من ديانات مختلفة بما في ذلك غير المسلمين إلى التجمع للاحتفال بشهر رمضان. ويعد هذا هو الإفطار الأول بعد عامين من جائحة «كوفيد 19»، حيث كان على الناس البقاء في منازلهم والمحافظة على التباعد الجسدي واتباع كل قواعد السلامة. وتعد هذه أكبر مبادرة من قِبل قطاع خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجموعة دانوب: «لا يكتمل رمضان دون مشاركة طعامنا مع غيرنا، ومبدأ المشاركة من المبادئ التي يُعلمنا إياها شهر رمضان المبارك. قمنا بتنظيم موائد الإفطار هذه لنتذكر معاً هذه المبادئ، ولنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا»، وأضاف: «الإسلام هو دين التسامح والتآخي، ورسالة تعبر عن كل الثقافات. يُعطي الإسلام المفتاح الأساسي للحياة. أردنا أن نوصل هذه الرسالة من خلال هذه المبادرة».

وتابع: «قمنا بدعوة مسلمين وغير مسلمين لمائدة الإفطار، جميعنا أخوة وأردنا أن نتذكر هذه الوحدة من خلال هذه المبادرة. لندعو معاً جميعاً أن تبقى هذه الوحدة متماسكة، أن نحيا حياة سعيدة وأن نبني مستقبلاً رائعاً لجميعنا بغض النظر عن العقيدة».

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