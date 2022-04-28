«فيوتشر ماتريس» تسعى للفوز بحصة 20% في السوق الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «فيوتشر ماتريس» عن خططها للفوز بنسبة 20% من حصة سوق قطاع مراتب الأسرة الإماراتي.

وقال محمد عادل ميرزا المدير التنفيذي لـ «فونيكس ميديسينز وفيوتشر ماتريس»، إن الشركة مهتمة أيضاً بالحصول على حصة مقدارها 15% في قطاع الوسائد.

وتمنى ميرزا رمضان مباركاً للجميع، مضيفاً أنه يرى أن السوق الإماراتي ذو قدرات استيعابية هائلة بفضل الكم الهائل من الطلب عليه وثقة المستثمر اللانهائية والعوائد المرتفعة.

وأكد ميرزا أن الإمارات توفر للمستثمرين بيئة عمل جيدة ومرافق ذات بنية تحتية ممتازة، إلى جانب الخبرة المهنية والخدمات الشخصية التي تمنح الإمارات تفوقاً على الدول الأخرى.

وأضاف: تزامن التوسع في السوق مع انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، في تحدٍ لوباء كوفيد، وقد حقق بالفعل نجاحاً مذهلاً.

ويشمل خط إنتاج الشركة من المراتب منتجات «بونيل سبرينج، وبيلو توب، ويورو توب، وبوكيت سبرينج، وميموري فوم». كما تصنع الشركة أيضاً المراتب الطبية التي تعود بالفائدة والنفع على هؤلاء الذين يعانون آلام الظهر. وفي ما يتعلق بأنشطة الشركة في الإمارات، أوضح ميرزا أن شركته تنشط بالفعل في السوق الإماراتي منذ يناير 2021، وأنها تخطط للتوسع قريباً.

واختتم ميرزا قائلاً: «نبذل قصارى جهدنا من أجل التوسع على المستوى العالمي، ونصبو إلى كسب الشراكات في المملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر».

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