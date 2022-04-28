مطار دبي الدولي يعلن جاهزيته التامة لاستقبال المسافرين خلال عطلة العيد

المصدر: وام

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يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين بداية من عطلة نهاية الأسبوع القادمة تزامناً مع نهاية شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار نحو 1.9 مليون مسافر خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 9 مايو المقبل بمتوسط ​​حركة يومية تتجاوز 177 ألف مسافر، كما يتوقع أن يكون 7 مايو أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة مع توافد ما يزيد على 200 ألف مسافر.

وتحرص مؤسسة مطارات دبي على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران وسلطات المراقبة والشركاء التجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين مع مراعاة أعلى معايير السلامة ..بإمكان جميع المسافرين خلال فترة الذروة جعل رحلتهم عبر مطار دبي الدولي أكثر سلاسة ومريحة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التالية أن يكونوا على علم بأحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المطلوب السفر إليها ..نحث المسافرين على التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم للتأكد من أن لديهم كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار ونشجع المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة على استخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين.

كما يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم 1 الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد ونوصي المسافرين من مبنى الركاب رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

وقد تشهد الطرق المؤدية إلى المطار ازدحاما مروريا خلال أوقات الذروة لذلك من الأفضل الخروج من المنزل في وقت مبكر للوصول إلى المطار بالموعد المحدد وإتمام إجراءات السفر ويقتصر دخول مباني المغادرة على المسافرين حاملي تذاكر الطيران خلال فترة الذروة وموسم العطلات.

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