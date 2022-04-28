"فيتش" تثبّت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: وام

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ثبّتت وكالة فيتش الائتمانية العالمية تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصل المصرف، الذي يُعتبر محركا ماليا رئيسيا لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، على مستوى (-aa) لمستوى الدعم الحكومي المتوفر له.

ويؤكد تثبيت فيتش لتصنيفها الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية عند مستوى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة صحة توجهات المصرف التي تركز على تحقيق أهداف استراتيجيته الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضي لدعم وتمكين تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في دولة الإمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية هي التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "يعكس هذا التصنيف الائتماني الأداء القوي الذي قدمه مصرف الإمارات للتنمية على مدار الأشهر الـ 12 الماضية وفق توجهات استراتيجيته الجديدة التي جعلت منه محركاً ماليا وأداة رئيسية لتمكين التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات".

وأضاف: "يؤدي مصرف الإمارات للتنمية دورا رئيسيا في دعم أهداف الأجندة الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات من خلال ما يوفره من حلول تمويلية مرنة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في القطاعات الرئيسية بالدولة، وكذلك من خلال آليات عمله، التي تحرص على إجراء تقييمات معمّقة لخيارات التمويل، والتي تشمل دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية ومستوى المخاطر لدى المشاريع الطالبة للتمويل، كما تراعي أيضا الأثر الذي يقدمه المشروع للاقتصاد الوطني ..ويؤكد هذا التصنيف الائتماني مستوى الثقة بجودة عمليات المصرف وقوة الاقتصاد الإماراتي".

من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يسعدنا تثبيت وكالة فيتش لتصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى (AA-)، مما يعكس مستوى ثقة الوكالة في توجهاتنا الاستراتيجية وأدائنا التشغيلي ..لقد أثبت نموذج العمل المقدم من مصرف الإمارات للتنمية فعاليته ومرونته بفضل الدعم المتواصل من مجلس الإدارة والالتزام الكبير من جميع أصحاب المصلحة وكذلك من عملائنا الأوفياء، ويعكس هذا التصنيف قوة القاعدة الرأسمالية لمصرف الإمارات للتنمية والنمو المتوقع لعملياته التمويلية".

ويشير تقرير وكالة فيتش إلى حصول مصرف الإمارات للتنمية على نفس التصنيف السيادي لدولة الإمارات لجهة قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، بما يعكس دعم حكومة دولة الإمارات للمصرف.

ومنذ إطلاق استراتيجيته الجديدة، تمكن مصرف الإمارات للتنمية من الوصول بمساهماته في الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 1.91 مليار درهم، وقد تحقق ذلك من خلال حلول التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في المشاريع الصناعية في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.

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