تايم للفنادق تعلن افتتاح فنادق في الإمارات والسعودية ومصر والسودان

المصدر: دبي- البيان

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وضعت مجموعة تايم للفنادق شركة الضيافة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، خطط توسع طموحة لزيادة محفظتها بنسبة 40٪ لتصل إلى 21 منشأة عقارية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية ومصر والسودان.

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق:" لقد شهدنا طلبًا غير مسبوق على غرف فندقية إضافية في مناطق رئيسية في المنطقة عقب تحديات العامين الماضيين، وقد أكد هذا جنبًا إلى جنب مع أبحاث السوق المتعمقة التي أجريناها على الحاجة إلى افتتاح منشآت فندقية جديدة ذات جودة عالية لتلبية الطلب المكبوت".

وأضاف عوض الله قائلاً: "لقد شهدنا نجاحًا باهرًا لفنادقنا المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات ومصر والسعودية، ونشعر الآن أن الوقت قد حان للتوسع من أجل نجاح الشركة في المستقبل وذلك من خلال افتتاح 6 فنادق جديدة، بإجمالي 781 غرفة، حيث يعد هذا الوقت مهمًا جداً ويلعب دوراً حاسماً في توسعنا ونمونا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وستوسع تايم للفنادق كجزء من خطط الشركة التوسعية محفظتها في دولة الإمارات من خلال افتتاح تايم مونستون للشقق الفندقية في الفجيرة، التي تقع على بعد 10 دقائق فقط من مجموعة من وسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك الفجيرة مول وسيتي سنتر الفجيرة والفجيرة الكورنيش، وسيضم الفندق المؤلف من 91 شقة فندقية والمقرر افتتاحه في 1 مايو 2022، بما في ذلك 13 شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة و76 شقة مكونة من غرفتي نوم ومطعم يقدم خدماته طوال اليوم وصالة رياضية مجهزة بالكامل وغرف ساونا وبخار.

وستتوسع الشركة أيضًا في مصر من خلال افتتاح ثلاثة فنادق جديدة، بما في ذلك فندق ومركز المؤتمرات تايم مارينا الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر والمكون من 117 غرفة فندقية على الساحل الشمالي، والذي من المتوقع افتتاحه في وقت لاحق في الربع الثاني من عام 2022. كما ستقوم تايم للفنادق بافتتاح منتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمس نجوم رسميًا في الربع الثالث من عام 2022، حيث يقع المنتجع على البحر الأحمر في نويبع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء على بعد حوالي 140 كم من شرم الشيخ، ويطل هذا المنتجع على خليج العقبة، ويحتوي على 201 غرفة فندقية.

كما ستقوم تايم للفنادق بافتتاح تايم نخيل ديلوكس للشقق الفندقية في مصر، وتقع في العاصمة الجديدة والمكون من 216 شقة فندقية ومن المقرر افتتاحه رسمياً في الربع الأول من عام 2023.

كما كشفت تايم للفنادق عن خططها لافتتاح فندق تايم إكسبريس العُليا في السعودية والمكون من 57 غرفة فندقية في العاصمة السعودية الرياض. كما ستسجل تايم للفنادق للمرة الأولى حضورها في السوق السودانية من خلال افتتاح فندق تايم أهلاً للشقق الفندقية في العاصمة السودانية الخرطوم، وسيحتوي الفندق على 57 شقة فندقية.

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