«ديتك» يتعاون مع مركز «أس دي للتميز» لتمكين رواد الأعمال بالدولة

المصدر: دبي- البيان

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أطلق مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، بالتعاون مع مركز أس دي للتميز في ريادة الأعمال (SDCEE)، اليوم برامج تفاعلية جديدة لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في مركز «ديتك» وتوجيههم إلى تطوير حلول مرنة لأية تحديات مستقبلية.

وقام كل من غانم الفلاسي نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون، وشايليش داش، عضو مجلس الإدارة والموجه في SDCEE، بإطلاق البرامج الجديدة التي ستشهد تعاون الجانبين في تطوير مساقات تعليمية وبرامج خاصة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى أصحاب الشركات الشباب والمدراء التنفيذيين.

ويحظى مركز SDCEE، كمؤسسة تعليمية وبحثية تأسست بالتعاون بين New Learning ومركز إيراسموس لريادة الأعمال في روتردام، باعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. كما تهدف برامجه التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال الذين أسسوا شركات ناشئة أو يسعون إلى تنمية وتوسيع مشاريعهم. وتشمل هذه البرامج طرق تأسيس المشاريع الجديدة، واستراتيجيات النمو والتوسع العالمي، والتمويل الريادي، والشركات العائلية، والاستثمار المؤثر وريادة الأعمال الاجتماعية، والتمويل المؤسسي.

وتضم المجموعة التي تعمل على تطوير البرامج أساتذة جامعيين وباحثين من مركز إيراسموس لريادة الأعمال ومن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الطموحة إلى واقع وتعزيز مساهمتهم في النمو الاقتصادي للدولة.

منظومة متكاملة لريادة الأعمال

وقال غانم الفلاسي: تعد واحة دبي للسيليكون مركزاً للعلوم والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وداعماً أساسياً لثقافة الابتكار في الدولة. وبالاستفادة من مركز «ديتك» الذي يتيح مساحة عمل مشتركة لرواد الأعمال ويستضيف أكثر من 1000 شركة ناشئة من 75 دولة، تحرص واحة دبي للسيليكون على توفير منظومة داعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة بدبي والدولة. وتماشياً مع مبادرة «موطن ريادة الأعمال» التابعة لوزارة الاقتصاد، ستقدم البرامج الجديدة لمجتمع «ديتك» ميزة داعمة لتمكينهم من تأسيس مشاريع واعدة«.

وأضاف: نؤمن بأن تجهيز رواد الأعمال وتسليحهم بالمعرفة يمثل الخطوة الأولى في مسيرة استضافة الشركات المليارية»اليونيكورن«في المستقبل تماشياً مع سعي الدولة لأن تصبح موطناً لعشرين شركة مليارية بحلول العام 2031».

تمكين الرواد

و أشار شايليش داش إلى إن الأجندة الوطنية لريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد تعكس التزام الإمارات بأن تصبح موطناً لريادة الأعمال بحلول العام 2031، قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز»ديتك) الذي سيستضيف موقع مركزنا. ونؤمن بأن جميع الأفراد قادرون على أن يصبحوا رواد أعمال، كما سيسهم برنامجنا التعليمي في تطوير عقليتهم ومهاراتهم.

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