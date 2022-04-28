«فينبوتس إيه آي» للذكاء الاصطناعي تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويل أولية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «فينبوتس إيه آي» Finbots.AI، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في توفير حلول مبتكرة للمصارف والمؤسسات المالية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أنها نجحت في جمع 3 ملايين دولار، في جولة تمويل أولية من السلسلة (أ). وشهدت هذه الجولة، مشاركة مستثمر واحد فقط – أكسيل (Accel). ويقع المقر الرئيس لشركة «فينبوتس إيه آي» في سنغافورة.

ومن خلال هذا التمويل، ستتطلع «فينبوتس إيه آي»، نحو تسريع عمليات تطوير المنتجات، وتعزيز استراتيجيات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. كما تسعى الشركة أيضاً إلى توظيف مواهب متميزة، وتوسيع فريق عملها عبر جميع مكاتبها.

ويأتي تصنيف درجة الائتمان، في صميم عمليات الإقراض للعملاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتعمل التحديات التي تفرضها المنصات والممارسات القديمة، على الحدّ من قدرة مؤسسات الإقراض على تحديد مخاطر الائتمان، ما يسفر عن ارتفاع تكاليف المخاطر، واستبعاد مجموعة واسعة من المقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية، بقيمة تقدر بأكثر من 10 تريليونات دولار. ومن هنا، يعمل نظام ZScore المتقدم لتصنيف درجة الائتمان، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي من «فينبوتس إيه آي»، على تسهيل الوصول إلى الإمكانات المتطورة لكافة المؤسسات المالية، بما يمكنها من تطوير سجلات أداء عالية الدقة، ومعالجة الطلبات بشكل سريع، وفي الوقت الفعلي.

وقال سانجاي أوبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فينبوتس إيه آي» Finbots.AI: يؤذن هذا التمويل الجديد، ببدء المرحلة الجديدة من النمو لشركة «فينبوتس إيه آي». حيث تحتاج المؤسسات المالية اليوم، إلى حلول رائدة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجهها، والناجمة عن المنصات القديمة. ويمكن من خلال استخدام حلول مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أن يساعد هذه المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي بشكل سريع. ويسعدنا وجود «أكسيل»، كشريك لنا في هذه الرحلة، الأمر الذي يعزز من الإمكانات والثقة بحلنا. وتأسست «فينبوتس إيه آي» في 2017، على يد سنجاي أوبال، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وشريباد كيني، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. وتهدف «فينبوتس إيه آي»، إلى توفير نتائج تحولية للمؤسسات المالية، والمجتمع ككل.

وتمتلك «فينبوتس إيه آي» حالياً، مكاتب في مراكز عالمية رئيسة – من بينها الإمارات (دبي)، وسنغافورة والهند (حيدر أباد). وتطمح الشركة لمواصلة زيادة عدد الموظفين لديها، إلى 50 موظفاً بحلول نهاية العام الجاري 2022، وتوسيع بصمتها إلى بقية أنحاء آسيا.

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