تعيين هشام حمود رئيساً تنفيذياً لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة «آفاق الإسلامية للتمويل» تعيين هشام حمود رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. ويمتلك هشام حمود خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والصيرفة الإسلامية. وشغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المواقع الإدارية العليا والمناصب القيادية في العديد من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، وقام من خلالها بإعادة تنظيم الأعمال المصرفية والمالیة بنجاح، ونفّذ استراتيجيات أعمال متعدّدة الأهداف، في العديد من البلدان، وقاد عمليات استحواذ وتحوّلات رقمیة للخدمات المالیة للشركات والأفراد معاً.

وتشمل مهام هشام حمود في منصبه الجديد مسؤولية المساهمة في قيادة «آفاق الإسلامية للتمويل» نحو إعادة هيكلتها وتطوير استراتيجيتها بما يتناغم مع المرحلة المقبلة، من خلال الابتكار والتطوير في الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يفوق تطلعات المساهمين ويلبي احتياجات المتعاملين، كما تشمل مهامه دعم وتمويل المؤسسات والمشاريع، بالإضافة إلى تطوير حلول الدفع الذكية والآمنة للأفراد والشركات.

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