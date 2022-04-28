16 مليون ساعة عمل آمنة في مجموعة حديد الإمارات خلال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان، أكبر شركة وطنية مدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة، التزامها بتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة خلال احتفال المجموعة بيوم السلامة العالمي لقطاع الحديد الذي يصاف 28 من أبريل كل عام.

وأعلنت المجموعة تسجيل نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابات، ونتيجة متقدمة في معدل الإصابات المهدرة للوقت بواقع 0.5 في عام 2021، وهو ما يشكل زيادة بواقع 209% في معدل ساعات العمل الآمنة، وانخفاضاً بواقع 80% في عدد الإصابات المهدرة للوقت مقارنةً بعام 2020.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «نحن فخورون بالتزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين، وهو ما ينبع من إيماننا بأن السلامة ركن أساسي لضمان استدامة الأداء المتميز للموظفين. وهذا الإنجاز اليوم بتحقيق نحو 16 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2021 يعد شهادة لتميز ثقافة السلامة التي رسخناها في بيئة العمل. وستعمل المجموعة دائماً على تعزيز هذه الثقافة القائمة على السلامة والتميز التشغيلي».

وتواصل مجموعة حديد الإمارات أركان جهودها في ترسيخ ثقافة السلامة من خلال العديد من الطرق، منها:

التحديث المستمر لإجراءات تقييم المخاطر وعمليات التفتيش والمراقبة، ومراجعات الصحة والسلامة، وإجراءات رصد مسببات الحوادث، ونحوها. كما توفر الشركة البرامج والجلسات التدريبية اللازمة بشكل مستمر للموظفين والمقاولين مقرونة بالعديد من الحملات التثقيفية المستمرة على مدار العام.

ولدى المجموعة برنامج مكافآت للأداء المتميز في مجال السلامة يهدف إلى مراقبة أداء السلامة في جميع القطاعات، ومكافأة أصحاب الإسهامات المؤثرة في تعزيز جهود السلامة في الشركة. كما تتبنى المجموعة برنامجاً لحوكمة أداء الصحة والسلامة والبيئة يوفر لوحة تحكم لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعزيز فاعلية النقاشات حول أداء الصحة والسلامة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الضرورية. وأطلقت الشركة من خلال هذا البرنامج منصة (MySHEQ) الرقمية المبتكرة لتعزيز مستوى السلامة في حديد الإمارات، وإدارة الإجراءات ذات الأهمية العالية في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وحصلت حديد الإمارات على جائزة الريادة في مجال السلامة 2020 من الاتحاد العالمي للصلب، تقديراً لجهودها في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة عالمياً، وإطلاق وتنفيذ برنامج «أمان» للتحول نحو ثقافة السلامة، الذي مكن مجموعة حديد الإمارات أركان من تبني منهج يقوم على تفادي المخاطر وإدراج العديد من العمليات المهمة لإدارة السلامة، بما يضمن تضافر الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلامة.

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