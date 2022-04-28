1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 396 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 245.09 مليون درهم و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 792.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم والثالثة جبل علي الصناعية الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 95 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة ورسان الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم والثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 500.36 مليون درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 280.32 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 220.04 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 89 مليون درهم.

وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 58.53 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم.

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