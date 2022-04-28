5.1 مليار درهم أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول للربع الأول للعام 2022

المصدر: وام

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أعلن بنك أبوظبي الأول، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 حيث حققت المجموعة نتائج قوية، إذ بلغ صافي الأرباح 5.1 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 107%، والذي يمثل أعلى صافي أرباح سنوية في تاريخ البنك.

وحققت المجموعة نمواً قوياً نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وزيادة الرسوم والعمولات إلى جانب المساهمة الإيجابية لأعمال بنك عوده، ما ساهم في التعويض عن انخفاضات الإيرادات من الأعمال التجارية والاستثمارية".

وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، نتيجة تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وأعمال بنك عوده مصر. كما حافظت المجموعة على معدلات متميزة لجودة الأصول والسيولة والتمويل ورأس المال.

وبحسب النتائج المالية للربع الأول من العام 2022، بلغ العائد على السهم الأساسي 1.84 درهم، بارتفاع نسبته 113% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 .

وبلغ إجمالي الإيرادات 7.3 مليار درهم تشمل مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

وبلغت الإيرادات التشغيلية 4.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 9% باستثناء مكاسب بيع حصة الأغلبية من شركة "ماغناتي" للمدفوعات و المكاسب المرتبطة بالأعمال العقارية خلال الربع الأول من عام 2021 .

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 457 مليون درهم، مقارنة مع 470 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت التكاليف التشغيلية 1.5 مليار درهم، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية.

وبلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 434 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% منذ بداية عام 2022، وبنسبة 15% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وبلغت ودائع العملاء 600 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2% منذ بداية عام 2022، وتحسن مزيج الودائع نتيجة ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتبلغ 22 مليار درهم مقارنة مع الربع الأخير من عام 2021، بارتفاع بلغ 52% من اجمالي ودائع العملاء وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 120%.

كما حققت معدلات جيدة لجودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.8%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 98%. وبلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 13.0% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية ما يعكس قوة رأس مال المجموعة .

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " يسعدني الإعلان عن تحقيق بنك أبوظبي الأول لصافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوي في تاريخ البنك، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم ملحوظ في استراتيجيتنا للنمو ومبادرات التحول والتطور المختلفة، بما يتماشى مع خططنا طويلة الأمد لتقديم أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا".

وأضافت حققت أعمالنا الأساسية أداءً جيداً خلال هذه الفترة التي اتسمت بنمو النشاطات الاقتصادية في دولة الإمارات ، حيث استفادت من زخم الأعمال قيد التنفيذ، ونمو الأعمال الحالية وتحسن ثقة المستهلك.

وذكرت أن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي تشمل مكاسب من بيع حصة الأغلبية من شركة "ماغناتي" للمدفوعات، ما يعكس أهمية أعمال المدفوعات في تمهيد الطريق نحو النمو طويل الأمد بالتعاون مع شريك استراتيجي، حيث رسخ ذلك مكانتنا الرائدة في قطاع المدفوعات والخدمات الرقمية في المنطقة.

وأضافت الرستماني :" على الصعيد الدولي، ستظل السوق المصرية محور اهتماماتنا المستقبلية، في حين ما زلنا مستمرين في عملية اندماج أعمالنا مع بنك عوده مصر، والذي من المقرر أن يتم استكمالها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. كما واصلنا تعزيز تواجدنا في أسواق جديدة مستهدفة، حيث بدأنا أعمالنا في فرعنا في شنغهاي في شهر مارس، وافتتحنا مكتباً تمثيلياً في العراق، ليكون إضافة استراتيجية لتواجدنا الجغرافي، في الوقت الذي لا تزال تعتبر فيه دولة الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق".

وتابعت : " قمنا بالمضي قدماً في مسيرتنا الطموحة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ فقد بلغت المجموعة محطات جديدة شملت تعزيز مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف أعمالنا بالتزامن مع أهدافنا الاستراتيجية والتزامنا بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. كما قام البنك مجدداً بترسيخ مكانتنا الرائدة في أسواق السندات الخضراء من خلال إصدار أول سندات خضراء عامة لعام 2022، إضافة إلى أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسواق اليورو".

بدوره، قال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول:"حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021. وتضمنت هذه النتائج مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم جراء بيع حصة تبلغ 60% من أعمال شركة "ماغناتي"، وذلك بما يتماشى مع استراتيجة المجموعة الرامية إلى الاستفادة من الشراكات طويلة الأمد، لتحقيق أفضل قيمة ".

وتابع :"حققت المجموعة أداءاً تشغيلياً جيداً، حيث سجلت ارتفاعاً في مختلف قطاعات أعمالها، وخاصة في نهاية الربع الأول من 2022؛ حيث ارتفعت معدلات الإقراض للمجموعة بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول، وتحسنت هوامش الإقراض. وشهد مزيج الودائع تحسناً؛ حيث ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتضيف 22 مليار درهم مقارنة مع الربع الأخير من عام 2021، والتي تمثل 52% من إجمالي ودائع العملاء. كما ستساهم أسعار الفائدة المتزايدة في تحقيق عوائد أعلى حتى نهاية العام الحالي".

وأضاف حافظت المجموعة على قدرتها الكبيرة على تنمية الرسوم لتعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال، إلى جانب زيادة أنشطة العملاء في أعمال الأسواق العالمية، الأمر الذي ساهم في التعويض جزئياً من انخفاض إيرادات التداولات التجارية والاستثمار. كما حافظت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على زخم المبيعات ضمن مختلف فئات المنتجات الرئيسية في مؤشر على ارتفاع ثقة المستهلك.

وأشار إلى أن :" المجموعة واصلت الاستثمار في الكفاءات البشرية والمنتجات والعمليات التشغيلية والتقنيات الرقمية لمواصلة تحقيق الكفاءة وتعزيز الإنتاجية، كما حافظت على معدل متميز لتغطية القروض المتعثرة والذي بلغ 98%، مع مواصلة التحفظ في إدارة المخاطر".

وقال :"حافظت المجموعة على قوة الميزانية العمومية ونسبة تغطية السيولة والتمويل؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 13.0% في نهاية شهر مارس 2022. ونستند على أسسنا القوية واستراتيجيتنا طويلة الأمل لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا على امتداد شبكة أعمالنا بالتزامن مع مواصلة تقديم أفضل العوائد لمساهمينا".

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