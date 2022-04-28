وجهات التسوّق في دبي.. توليفة مبهجة في عيد الفطر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم وجهات التسوّق في دبي خلال أيام إجازة عيد الفطر توليفة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية الرائعة التي تناسب مختلف الأعمار، علاوة على العروض وباقات الإقامة المتميزة، ما يجعل من الإمارة الوجهة المفضلة للزيارة خلال العيد.

عروض «بلوواترز»

تَعِدُ «بلوواترز» بتقديم تجارب لا تُنسى لجميع أفراد العائلة خلال العيد، بدءاً من عروض الألعاب النارية عند 8:30 مساء ثاني أيام العيد إلى عروض التنورة وفرقة «عياله» للفنون الإماراتية الشعبية.

وتقدم «ذا أوتلت فيليدج» تجربة تسوّق على أرقى العلامات التجارية خلال العيد، فضلاً عن عروض وورش فنية وأنشطة مليئة بالمرح للصغار، أبرزها «تسوق واربح».

تقام احتفالات تقليدية في سوق مدينة جميرا في العيد، وسط البازار العربي القديم، تتيح تجربة مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام والديكور والعروض المتميزة، وغيرها.

يجد زائر حي «باي أفينيو» فسحة من الفرح خلال العيد، لا سيما مع فرص للاستمتاع بالثقافة العربية التقليدية وسط رائحة القهوة الساخنة، التي تملأ المكان، والتمور العربية اللذيذة المقدمة للزوار.

تراث عريق في «السيف»

تدعو وجهة «السيف» إلى قضاء عطلة العيد في أرجائها وخوض تجربة متميزة بصحبة العائلة والأصدقاء، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بالفعاليات التراثية والثقافية وغيرها الكثير.

وتقدم «الخوانيج ووك» تجربة ممتعة، حيث تتلألأ الوجهة بالأضواء وفقرات العود الممتعة كل ساعة بدءاً من 05:00 مساءً طوال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى عروض فرق الترفيه المتجولة، وتجارب تناول الطعام اللذيذة.

وتتلألأ «بوكس بارك» بالأضواء وزينة العيد، ويمكن للزوار الاستمتاع بخيارات المطاعم التي تتميّز بأجوائها المعاصرة.

مرح عائلي في «جميرا بيتش ريزيدنس»

وتتيح «جميرا بيتش ريزيدنس» لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في الهواء الطلق، على امتداد 1.7 كم غنية بالمتاجر الأنيقة والمطاعم المتنوعة، فضلاً عن النشاطات التي يمكن القيام بها، كفيلة بأن تُسعد كافة الزوار، حيث التمتع بموسم الربيع وطقسه الرائع وتجول في الأنحاء للعثور على رسامات نقوش الحناء التقليدية المميزة، إلى جانب عروض التنورة، وأنشطة الأطفال الغامرة.

ويتميز «هايف فود كورت»، في الوجهة الترفيهية العائلية «تري هاوس» بالأطعمة الشهية والجلسات الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. ويمتد عالم «تري هاوس» على مساحة 65 ألف قدم مربعة في وجهة «بلوواترز».

إقامات ساحرة

تحاكي الفنادق في «السيف» طبيعة المكان وسط إقامات ساحرة خلال العيد، والتمتع بإطلالات على الواجهة البحرية وخدمة متميزة من «كانوبي» من «هيلتون دبي السيف»، والأجواء العربية الأصيلة في فندق «السيف هيريتيدج دبي»، و«كوريو كوليكشن».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز