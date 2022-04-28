«تريدلنغ» تدشّن مركزها الثاني للتوزيع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تريدلنغ»، السوق الإلكترونية للتجارة بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدشين مركزها الثاني للتوزيع لتلبية الطلب المتزايد في السوق بعد النمو الذي شهدته في الربع الأول من هذا العام. كما يعد مركز التوزيع الجديد جزءاً من استراتيجية الشركة التوسّعية في الإمارات، معززاً لخطط نمو عملياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءاً من مصر والسعودية.

كما سيدعم مركز التوزيع الجديد الخاص بـ«تريدلنغ»، الذي تبلغ مساحته 11000 متر مربع جهود الابتكار والبيع بالجملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيخدم بشكل أساسي البائعين الدوليين ومتعاملي «إي دكان» إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة «تريدلنغ»، التي تلبي احتياجات الأعمال الصغيرة مثل محلات البقالة والصالونات.

وشهدت إيرادات «تريدلنغ» في الربع الأول من 2022 زيادة 35% شهرياً وتجاوزت نمواً يقارب الـ30 ضعفاً، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ووصلت المنتجات المتوفرة على المنصة إلى نحو مليون منتج من 14 فئة مختلفة بما في منتجات التجميل والعناية الشخصية والملابس والإلكترونيات الاستهلاكية وأكثر من ذلك بكثير. واليوم، تخدم «تريدلنغ» أكثر من 150 ألف بائع ومشتري من أكثر من 55 دولة.

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