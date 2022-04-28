طفرة سفر العيد تبدأ غداً.. طيران الإمارات تستعد للتعامل مع 700 ألف مسافر

المصدر: دبي - البيان

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تستعدّ فرق طيران الإمارات لاستقبال أكثر من 700 ألف عميل في المبنى 3 بمطار دبي، مع الطفرة المنتظرة في حركة السفر نهاية الأسبوع بسبب إجازة عيد الفطر.

ويُنتظر أن يتكثف الإقبال على السفر اعتباراً من الغد، وأن يستمر الطلب مرتفعاً حتى 9 مايو، خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتشمل الوجهات الرئيسة للعملاء من الإمارات، الذين يسافرون لقضاء العطلات أو لزيارة الأهل والأصدقاء، كلاً من: القاهرة ولندن وإسطنبول ومانيلا وباريس والدار البيضاء ونيويورك ولوس أنجليس. ويمكن للمسافرين المقيمين في عجمان والمناطق الشمالية، تخطي طوابير الانتظار في المطار والاستفادة من خدمات منشأة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، التي تعمل على مدار الساعة.

ويستطيع العملاء إنجاز إجراءات السفر قبل ما يتراوح بين 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل مواعيد الإقلاع. وتعمل طيران الإمارات مع هيئة النقل في عجمان لتوسيع جدول الحافلات إلى مطار دبي، وتوفر الآن خدمة كاملة مع التدقيق على المستندات الطبية وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، وتسجيل الأمتعة قبل وصول المسافرين إلى المطار على متن الحافلات وتجاوز الطوابير والمرور مباشرة عبر تدقيق الجوازات وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرات. وتنصح طيران الإمارات مسافريها بالوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من مواعيد مغادرة رحلاتهم لإنهاء إجراءات السفر.

كما نصحتهم باستخدام الخدمة الذاتية البالغ عددها 48، منها 32 جهازاً تتيح إمكانية تسليم الأمتعة. ويمكن لمسافري طيران الإمارات إنهاء إجراءاتهم قبل 24 ساعة من مواعيد رحلاتهم، أما المسافرون إلى الولايات المتحدة فيمكنهم إنهاء الإجراءات قبل 12 ساعة. ويمكن أيضا للمسافرين استخدام 25 كاونتراً نقّالاً لإنجاز إجراءات السفر.

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