تصنيف قوي للإمارات في ائتمان الصادرات

المصدر: دبي- البيان

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كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الإمارات السيادي بنهاية مارس عند مستوى AA القوي بدرجاته المختلفة، من قبل أهم 4 وكالات للتقييم السيادي وهي فيتش وموديز وكابيتال انتليجينس وآي إتش إس. وكشفت نشرة المؤسسة، أمس، أن الإمارات تقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوح في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاث سنوات.

وأوضحت أن الإمارات حلت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون، وتقييم مناخ الأعمال. كذلك صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائـتمان الإمارات في المستوى الثاني منخفض الخطورة في كل من المخاطر السياسية في عمليات التصدير إلى الدولة في المدى القصير ومخاطر مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة في الدولة.

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