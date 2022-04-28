«الإمارات للمرطبات» تعتمد زيادة رأس المال

المصدر: أبوظبي – البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للمرطبات» على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 30 مليون درهم إلى حد أقصى قدره 330 مليون درهم بعد الاكتتاب وتحويل السندات الإلزامية القابلة للتحويل.

ووافقت الجمعية العمومية على إصدار الشركة للمساهمين الحاليين سندات إلزامية قابلة للتحويل بحجم الإصدار 300 مليون درهم بسعر درهم واحد لكل سند قابل للتحويل الإلزامي.

ورفضت الجمعية العمومية تعيين ممثلين عن المساهمين، فيما تم العدول عن قرار الجمعية العمومية المؤرخ 6 ديسمبر 2020 بشأن إصدار حقوق الاكتتاب القابلة للتداول.

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