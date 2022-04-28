431 مليون درهم أرباح بنك دبي التجاري للربع الأول بنمو 32.6 %

المصدر: دبي- البيان

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حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 431 مليون درهم للربع الأول من 2022، مرتفعة بنسبة 32.6 %، مقارنة بالربع الأول من 2021. ومن المتوقع أن تسهل النظرة الاقتصادية الإيجابية، جنباً إلى جنب، مع تحسن الثقة في الأعمال التجارية، مزيداً من التحسينات في الأداء خلال 2022.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد وصل بنك دبي التجاري إلى مستوى قياسي في الموجودات، بلغ 119 مليار درهم، التي تعزى إلى النمو في القروض، التي زادت بنسبة 3.4 ٪ منذ 31 ديسمبر 2021. وبشكل عام، كان صافي أرباحنا 431 مليون درهم، أعلى بكثير من الفترة المقارنة السابقة، على خلفية ارتفاع الإيرادات، وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. ويواصل بنك دبي التجاري، تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل، وهو في وضع جيد للنجاح المستمر للفترة المتبقية من 2022 وما بعده».

تصنيف فوربس

وأضاف، فخورون للغاية بتصنيف فوربس لبنك دبي التجاري، على أنه البنك الأول في الإمارات العربية المتحدة، في تقرير أفضل البنوك العالمية لعام 2022. ويعد هذا تأكيداً لالتزامنا تجاه عملائنا. ويعد هذا العام عاماً مميزاً، حيث إن بنك دبي التجاري، كان أول بنك يستضيف اجتماع الجمعية العمومية السنوي في إكسبو 2020، ما يعكس التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات. ووعدنا لعملاء بنك دبي التجاري، سيشكل الكثير مما نسعى جاهدين لتحقيقه خلال السنوات القادمة، وبصفتنا بنكاً يدعم طموحات عملائنا.

وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.61 %، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.46 %، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك 12 %. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 3.4 %، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021، ليصل إلى 83.2 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90.42 %.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للربع الأول من 2022، بنسبة 17.5 %، لتصل إلى 859 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، نتيجة ارتفاع نشاط الأعمال. وبلغت المصاريف التشغيلية 236 مليون درهم، على خلفية الاستثمار في الرقمنة والنمو وإدارة المخاطر. لا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة، عند 27.47 ٪، ويمكن مقارنتها بالربع الأخير من عام 2021. وبلغ إجمالي الموجودات 119.0 مليار درهم، كما في 31 مارس 2022، مرتفعاً بنسبة 4.2 %، مقارنة بـ 114.2 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2021.

ودائع العملاء

بلغت ودائع العملاء 82.8 مليار درهم، كما في 31 مارس 2022، مرتفعة بشكل طفيف، مقارنة كما في 31 ديسمبر 2021. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة، ما نسبته 46.8 % من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع %95.0 وانخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.93 %، مقارنة بـ 6.95 %، كما في نهاية 2021.

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