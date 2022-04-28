1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 292.94 مليون درهم، و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 892.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، والثالثة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل.. جاءت مبايعة بقيمة 129 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم. وسجلت الرهون 297.17 مليون درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 89.72 مليون درهم، و76 رهن فلل وشقق بقيمة 207.46 ملايين درهم، أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 33 مليون درهم، وأخرى في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 27 مليون درهم. وتم تسجيل 21 هبة بقيمة 40.02 مليون درهم.

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