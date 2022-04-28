«أركان» تعتمد رمز تداول جديد بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة أركان؛ أكبر شركة وطنية مدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في الإمارات، أنها اعتمدت رسمياً اسم «حديد الإمارات أركان» كعلامتها التجارية المؤقتة، وغيّرت رمز التداول الخاص بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى EMSTEEL بدلاً من ARKAN.

ويعكس رمز التداول الجديد والعلامة التجارية المؤقتة، التوقعات بأن تسهم شركة حديد الإمارات بنسبة 90% من الإيرادات السنوية للمجموعة بعد اكتمال الدمج الناجح بين «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء» في الربع الأخير من 2021.

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