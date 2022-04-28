18 % نمو صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» الربعية إلى 715 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 18% على أساس سنوي في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2022، لتبلغ 715 مليون درهم مقارنة مع 608 ملايين في الربع الأول من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

وقال جوعان الخييلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: جاءت نتائجنا المالية في الربع الأول من عام 2022 مشجعة للغاية، حيث نواصل تقديم أداء تشغيلي قوي في جميع مجالات أعمالنا، فقد حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً على أساس سنوي مدعوماً بالزيادات الإيجابية في أصولنا وإيراداتنا وصافي أرباحنا مع الحفاظ أيضاً على معدلات نمو ثابت في الميزانية العمومية والسيولة ونسب رأس المال. وقد أثبتت أولوياتنا الاستراتيجية المحدثة التي وضعناها في عام 2021 صحتها. ولا يزال طموحنا في تحقيق عائد بنسبة 20% على حقوق المساهمين ثابتاً، ونعمل على تسريع وتيرة ذلك.

وقال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: كان من ثمار نمو أعمالنا وإدارتنا الحكيمة للنفقات أن حققنا نمواً على مستوى الدخل التشغيلي. ونحن سعداء بهذا الأداء الذي أثمر عن عائدات قوية من الرسوم، أدت بالتالي إلى نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6%.

إيرادات

سجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 6% لتبلغ 1,409 ملايين درهم مقابل 1,336 مليون درهم في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير التمويلية بواقع 12% على أساس سنوي ليبلغ 620 مليون درهم، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 789 مليون درهم.

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