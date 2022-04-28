سوق دبي لأعلى مستوياته في 63 شهراً بمكاسب 1.3 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه في ختام جلسة أمس، ليصعد صوب أعلى مستوياته في 63 شهراً (5 سنوات و3 أشهر)، بمكاسب سوقية تجاوزت 1.3 مليار درهم بدعم رئيس من الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق عند 3687.69 نقطة بدعم مكاسب العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.13% إلى 10006 نقطة بضغط من بعض الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.46 مليار في أبوظبي، و465.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 390.7 مليون درهم، موزعة بواقع 232.4 مليوناً في أبوظبي، و158.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 15589 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم قيادية ودفاعية مثل «إعمار العقارية» 0.47% و«إعمار للتطوير» 1%، و«دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 0.66%، و«دبي للاستثمار» 0.4%، و«العربية للطيران» 0.49% و«أرامكس» 4.25%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 121.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 93 مليون درهم، ثم «ديوا» 83.16 مليوناً، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 12.07% فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.5%، واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 18.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض أسهم مثل «اتصالات» 1.54%، و«العالمية القابضة» 0.05% و«ملتيبلاي» 1.6% و«فيرتغلوب» 0.18%، و«أبوظبي التجاري» 0.58%، و«أدنوك للحفر» 0.82%.

تصدر «الدار العقارية» النشاط بنحو 398.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 300 مليون، ثم «أبوظبي الأول» 208.4 ملايين، وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع بنسبة 4.59%، فيما كان «أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.7%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 58.5 مليون درهم.

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