«المشرق» ينضم لتحالف «اعرف عميلك»

المصدر: دبي - البيان

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عززت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و«بنك المشرق» تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في دولة الإمارات، حيث انضم «بنك المشرق» لقائمة البنوك أعضاء التحالف المؤسسين في المنصة وهي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، وإضافة مجموعة من البنوك وسلطات التراخيص قيد التنفيذ حالياً وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأطلقت الدائرة هذه المبادرة في 2020 بالشراكة مع البنوك الأعضاء المؤسسين، حيث تسهم منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، كما تسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة. وتضم المبادرة حالياً 13 جهة من مختلف أنحاء الإمارات، كما يدعمها شركة نوربلوك العالمية لتقنيات البلوك تشين.

وقال محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة: تحالفنا مع البنوك خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» وظيفة «الحساب المصرفي الرقمي الفوري»، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً.

وأضاف: انضمام المشرق إلى مجموعة البنوك المتواجدة يعطي المستثمرين خياراً إضافياً لفتح حساب مصرفي رقمي مع هذا البنك المتميز. ونعتزم توسيع وتسريع هذه المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات المالية وسلطات الترخيص والمناطق الحرة، بالإضافة إلى مزايا أخرى بما في ذلك تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وانتقاء المستثمرين والتكامل مع مصادر بيانات إضافية موثوقة. وتسهم منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في الإمارات في تحسين جودة بيانات العملاء في الدولة، الأمر الذي سيعزز التوسع المستقبلي للشبكة واستخدامها المتطور كنظام بيئي شامل لبيانات العملاء.

تعاون

وقال فيكاس ثابار، رئيس الخدمات المصرفية للشركات وNEOBiz لدى بنك المشرق: سبق للمشرق التعاون مع مركز دبي المالي العالمي لإطلاق أول منصة لمشاركة بيانات البلوك تشين في المنطقة. ويسعدنا أن ننتقل إلى المستوى التالي على هذا الصعيد من خلال الانضمام إلى منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك».

وقال أستيانكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة نوربلوك: كان بنك المشرق من أولى المؤسسات المالية في دولة الإمارات التي أدركت إمكانات وأهمية منصة اعرف عميلك التي تسمح بمشاركة البيانات، والتزمت بذلك التوجه مع مركز دبي المالي العالمي.

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