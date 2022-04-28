المصدر: دبي ــ البيان

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* ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «بالمز الرياضية» إلى 20.14 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 15 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

* اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «فودكو» الوطنية للمواد الغذائية مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن العام الماضي.

* تعقد شركة «الإمارات للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 27 مايو القادم لانتخاب المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة المخصص للعنصر النسائي.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «التأمين فيدلتي المتحدة» على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

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