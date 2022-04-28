9.4 مليارات قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان 2021

المصدر: عجمان - (البيان)

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كشف محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، عن ارتفاع إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة عجمان خلال 2021 لتصل إلى 33,175 شهادة مقارنة بـ 25,682 شهادة خلال 2020 بنسبة نمو بلغت 29%.

وبلغ إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة في 2021 إلى 9.47 مليارات درهم مقارنة بـ 4.76 مليارات درهم خلال العام السابق بمعدل نمو 99%، حيث بلغت قيمة منتجات التصدير 1.8 مليار درهم مقارنة بـ 1.36 مليار درهم بنسبة زيادة 32% خلال 2021، ما يعكس تنامي الأعمال العام الماضي وزيادة الصفقات التي أبرمتها المنشآت الأعضاء بالغرفة.

وأضاف: تصدرت المنشآت الصناعية من حيث قيمة المنتجات المُصدرة حسب بيانات شهادات المنشأ في غرفة عجمان خلال العام 2021. وتصدرت منتجات السفن والقوارب تصدرت صادرات الإمارة في حين جاءت ثانية منتجات الأسماك.

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