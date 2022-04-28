المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إثراء دبي؛ شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، عن افتتاح امتداد سوق الذهب في دبي، بحضور ممثلي إثراء دبي ومجموعة دبي للمجوهرات. وسيتبع هذا الافتتاح مجموعة مميزة من عروض الترفيه والأنشطة والعروض الترويجية تستمر حتى 8 مايو.

ويأتي امتداد سوق الذهب في دبي تعزيزاً للقب الإمارة المستحَق «مدينة الذهب»، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمجوهرات، كما سيرتقي بتجربة التسوق والتجارة وينعش قلب التجارة التاريخي في دبي.

ويعد امتداد سوق الذهب أحد أجمل معالم الجذب الرئيسية في إثراء ديرة، وهو مشروع حديث متعدد الاستخدامات يتضمن منطقة أعمال نابضة بالحياة تم تطويره للإقامة والعمل والتجارة والترفيه، ويضم محطة مركزية مدمجة للنقل تسهل الوصول إليه وتربط بين منطقة ديرة وباقي مناطق دبي بكلّ سلاسة.

ويحافظ المشروع على الخصائص الثقافية والتراثية الفريدة للسوق الأصلي، وفي الوقت نفسه يقدم تجربة راقية ومريحة للمقيمين ورجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم عبر توفير ممرات فسيحة مظلّلة، ومرافق حديثة من ضمنها مراكز تدريب ومساحات عمل مشتركة، ومواقف سيارات، إضافةً إلى العديد من المطاعم والفنادق، ومتنزه قريب منه مطل على الواجهة البحرية. وتصل مساحة المشروع إلى حوالي 1,181,025 قدماً مربعة، وستضم 295 وحدة بيع بالتجزئة ومساحة 255,000 قدم مربعة مخصصة للمكاتب و468 وحدة سكنية ذات جودة عالية.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: يكرم امتداد سوق الذهب إرث دبي التجاري، ونفخر جداً لكوننا جزءاً من هذا المشروع. تمت ترقية هذه المنطقة التاريخية لتوفير تجربة غنية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار. سيسهم موقعه في المركز التجاري الأصيل في دبي في جعله واحداً من أهم معالم الجذب الثقافية في دبي ووجهةً عالميةً للمجوهرات لتعزيز لقب دبي «مدينة الذهب». وسيعزز امتداد سوق الذهب مكانة دبي باعتبارها من أكثر المدن زيارةً في العالم، تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: من أجل تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للمجوهرات، نظمت مجموعة دبي للمجوهرات العديد من المبادرات لإحياء قطاع الذهب ودفعه للأمام مع إعادة الافتتاح بعد جائحة كورونا.

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