«اللولو» تفتتح هايبرماركت في بوطينة بالشارقة

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الشارقة- البيان

عززت مجموعة اللولو حضورها في إمارة الشارقة، حيث افتتح عبيد الطنيجي، مدير عام بلدية الشارقة، متجر لولو هايبرماركت جديداً في منطقة بوطينة في الشارقة، بحضور سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وعدد من كبار المسؤولين.

ويقع الهايبرماركت وهو الفرع الثامن عشر لمجموعة اللولو في الشارقة ورقم 232 عالميا، في موقع استراتيجي. وتم تصميم الهايبرماركت الذي تبلغ مساحته 165 ألف قدم مربعة على 3 طوابق. ويقدم لولو هايبرماركت أول روبوت في العالم لتوصيل الطعام يعمل بالذكاء الاصطناعي في المتجر، وتم تطوير الروبوت بواسطة شركة «بيربل كلاود» الأمريكية.

وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو: هذا الافتتاح شهادة على التزام المجموعة بالمشاركة بفاعلية في مسيرة النمو والتقدم في الإمارات. ونحن فخورون برؤية متجر آخر رائع ينضم إلى دائرتنا المتنامية من المتاجر التي تعد شهادة على حقيقة أن مجموعة اللولو راهنت على مستقبل الإمارات واستمرت في التوسع والاستثمار حتى خلال أشهر الجائحة الصعبة.

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